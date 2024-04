“Scatta alle Cascine” verso la 12esima edizione

Firenze, 7 aprile 2024 – In programma a Firenze il prossimo 21 aprile, nell'incantevole scenario del Parco delle Cascine, la 12ª edizione della corsa podistica "Scatta alle Cascine", un evento che coniuga la passione per lo sport con la generosità verso chi ha bisogno. L'organizzazione, con il prezioso contributo dei Lions Club di Firenze e Prato e del Leo Club di Firenze, ha saputo tessere una rete di solidarietà che abbraccia la comunità toscana.

Il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze conferisce ulteriore prestigio e riconoscimento a un'iniziativa che va ben oltre la semplice competizione podistica. Barbara Felleca, vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze, ha dato il benvenuto a tutti i presenti, sottolineando con orgoglio il suo coinvolgimento in questa edizione. Da sempre attenta sostenitrice della corsa, quest'anno Felleca ha espresso la sua gioia nel collaborare attivamente grazie alla sua recente adesione all'Associazione Lions, dimostrando così un impegno sempre più forte verso le cause solidali. Il presidente del Quartiere 4 di Firenze, Mirko Dormentoni, ha accolto con entusiasmo il ritorno di questa manifestazione nel cuore del parco delle Cascine.

L'intero percorso di 10 km, immerso nella natura rigogliosa, promette emozioni uniche e una sfida appassionante per tutti i partecipanti. Un aspetto fondamentale di questa giornata è il suo carattere benefico: il ricavato della gara sarà devoluto al Banco Alimentare e alla fondazione LCIF Lions, sostenendo così chi vive situazioni di disagio e contribuendo alla realizzazione di progetti di solidarietà. La parte visiva di questo evento sarà affidata alla competenza della ETS Regalami un Sorriso, che catturerà i momenti più significativi e emozionanti della corsa. Le immagini racconteranno non solo lo sforzo degli atleti, ma anche lo spirito di condivisione e generosità che permea l'intera giornata. In un mondo che spesso sembra correre troppo veloce, "Scatta alle Cascine" rappresenta un'occasione unica per rallentare, respirare profondamente l'aria fresca della natura e correre verso un obiettivo comune: fare del bene. Le Cascine aprono le loro porte a una corsa che va oltre il traguardo, un gesto di solidarietà che lascia un segno indelebile nel cuore di chiunque vi partecipi.