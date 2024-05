Podismo, torna la Mezza del Mugello

Firenze, 9 maggio 2024 – Con l'entusiasmo che solo questa particolare competizione podistica può suscitare, torna la quinta edizione della Mezza del Mugello che scalderà i cuori degli appassionati di running di tutta Italia. Il tracciato, ormai considerato un classico nel calendario Aics, offre non solo la sfida sportiva ma anche l'opportunità di godere delle bellezze panoramiche del Mugello. In questa corsa spicca un nome che incarna la determinazione e il successo: Ismail El Haissoufi. Il campione ha già lasciato un'impronta indelebile sulla storia della Mezza del Mugello, conquistando la vittoria nelle tre edizioni precedenti. Ora, con gli occhi fissi sul traguardo, si prepara a sfidare sé stesso e gli avversari per centrare un incredibile poker vincente. Ma non è solo El Haissoufi a illuminare questa prestigiosa competizione. Accanto a lui, la talentuosa Roxana Maria Girleanu ha fatto la sua parte per imprimere il proprio nome nell'albo d'oro della gara, con un primato di 1h25’10” che testimonia la sua grinta e la sua abilità. Il percorso, che si snoda tra le suggestive località di San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo, sarà il palcoscenico di emozioni e sfide, con la partenza fissata per le 9 in piazza Colonna a San Piero a Sieve.

Ma la corsa non è solo per i campioni: la Corrimugello, un'opzione non competitiva di 11 km, offre a tutti l'opportunità di partecipare e contribuire alla magia dell'evento. Le iscrizioni sono ancora aperte e il numero dei partecipanti si prevede supererà quota 300. Un'occasione da non perdere per gli amanti del running, con un piccolo incentivo sotto forma di sconto di 5 euro grazie al codice SCONTO5 applicabile al momento dell'iscrizione online. Inoltre, per ogni 10 iscritti di una stessa società, sono previste addirittura due iscrizioni gratuite.

Ma la Mezza del Mugello non è solo una gara: è un'occasione per fare del bene. Grazie alla generosità dei partecipanti, il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Cure2Children Foundation, un'organizzazione impegnata nella cura dei bambini affetti da malattie oncologiche. A rendere possibile questo evento ci sono numerosi sponsor e associazioni, che contribuiscono con premi e supporto logistico. Dalle gift card Nencini Sport ai premi offerti dai ristoranti locali, passando per prodotti di alta qualità nel pacco gara, ogni dettaglio è curato per garantire un'esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. L'organizzazione è affidata a una squadra di volontari devoti, tra cui ex Carabinieri e membri della Misericordia, pronti a garantire il buon esito della manifestazione e a offrire assistenza lungo il percorso. Con le iscrizioni ancora aperte, c'è ancora tempo per unirsi a questa festa dello sport e della solidarietà. Che sia per conquistare il podio o semplicemente per fare la propria parte, la Mezza del Mugello attende tutti coloro che desiderano mettersi alla prova e dare il proprio contributo a una causa degna di ogni sforzo. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitate il sito web dell'Asd Mezza del Mugello all'indirizzo https://www.mezzadelmugello.eu/.