Mutu choc: l’ex viola esonerato mentre è al funerale della madre

Baku, 26 dicembre 2023 – Un esonero singolare e al tempo stesso drammatico per l’ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu, oggi 44enne. A fare notizie non è tanto la decisione del suo club, il Neftci Baku, di sollevarlo dall’incarico di allenatore, quanto il fatto che la decisione gli sia stata comunicata mentre si trovava al funerale della madre.

Mutu, dopo aver battuto 2-0 il Kapaz e con la squadra terza in classifica, seppure a -13 dalla capolista Qarabag, ha appreso dell’esonero mentre si trovava in Romania.

E anche a questo fa riferimento la nota del Neftci in cui si annuncia la decisione della società. In una nota il club azero "ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di sua madre”