Handbike: Definito il programma della gara nazionale di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio,10 ottobre 2021 - Definito e ufficializzato il programma della gara nazionale handbike organizzata dalla S.C. Gastone Nencini presieduta da Massimo Bacherini, in programma a Campi Bisenzio domenica 24 ottobre, prova valida per il Campionato Toscano. La manifestazione denominata “Gastone Nencini Collare d’Oro CONI 2021” vedrà impegnati i migliori esponenti del settore protagonisti della stagione e delle Paralimpiadi di Tokyo dove hanno ottenuto numerosi risultati di prestigio. La gara patrocinata dall’amministrazione comunale di Campi Bisenzio si svolgerà al mattino con ritrovo presso il comune in Piazza Dante alle ore 8 e partenza fissata per le 10. Il percorso interesserà via Rucellai, via B.Croce, via Bruno, via Palagetta, Circonvallazione Sud, Viale Roti (Rotonda via della Chiesa), viale Roti, Circonvallazione Sud, via Palagetta, via G. Bruno, Via San Giusto, via Masaccio, via Tintori, viale B.Buozzi, Piazza Dante (arrivo). Il circuito è lungo km 5,5 da ripetere più volte con la formula “1 ora +1 giro” ma per ragioni di sicurezza, l’organizzatore si riserva la possibilità di diminuire il tempo e i chilometri di gara. La conclusione della rassegna prevista attorno alle 13, con premiazioni in programma alle ore 14 presso l’atrio della Sala Consiliare del Comune di Campi Bisenzio. Antonio Mannori