Compleanni viola da leggenda: tanti auguri a Batigol e a ‘Pepito’ Rossi

1 febbraio 2024 – Doppio compleanno importante in casa Fiorentina. Il primo febbraio è da sempre cerchiato di rosso nella storia del club gigliato. Gabriel Batistuta compie infatti 55 anni, essendo nato l’1 febbraio del 1969 a Reconquista. Giuseppe Rossi è senz’altro più giovane, ma non per questo poco amato dai tifosi viola. ‘Pepito’ compie 37 anni, essendo nato nel New Jersey nel 1987.

Storie diverse. Campioni opposti nei numeri e nel carattere. Ma se il Re Leone rappresenta una sorta di eroe. Batistuta è il bomber principe della storia viola, quello che con Hamrin si divide lo scettro dei gol. Pepito è entrato nella leggenda nell’ottobre del 2013 con la storica tripletta alla Juventus nel giorno del 4-2.