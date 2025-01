Ciclismo: Daniele Bennati sempre più vicino al ruolo di Ct della nazionale

Firenze,16 ottobre 2021 - Tranquillo Daniele Bennati attende la nomina ufficiale a commissario tecnico della Nazionale Azzurra di ciclismo in sostituzione di Davide Cassani che dopo 8 anni ha chiuso il rapporto con la Federciclismo.

La decisione, salvo colpi di scena che al momento non si intravedono, si avrà a novembre in occasione del Consiglio Federale della Federciclismo. Sembrano essere queste le decisioni dopo che erano stati fatti altri nomi (Fondriest e Pozzato in primis), ma il quarantunenne ex corridore aretino ha guadagnato posizioni fino ad essere il maggiore candidato al ruolo di “cittì”.

Il suo primo sport fu il calcio nella Polisportiva Olmo (nato ad Arezzo abitava con la famiglia a Castiglion Fiorentino), quindi il ciclismo con brillanti trascorsi in quello giovanile e numerose vittorie. Bennati fu tre anni dilettante alla Grassi Mapei, quindi professionista dal 2002 al 2019, ha indossato le maglie di Acqua & Sapone al debutto, Domina Vacanze, Phonak, Lampre, Liquigas, Leopard Trek, Radio Shack, Saxo Bank, Tinkoff e Movistar. Ha vinto 54 gare tra le quali ricordiamo due tappe al Tour de France, tra le quali l’ultima tappa ai Champs Elysèes, tre tappe al Giro d’Italia, sei al Giro di Spagna. Dopo aver cessato l’attività nel 2019 durante l’ultima stagione ha svolto il ruolo di opinionista televisivo per la Rai.