Ciclismo: a Signa i premi dell'Unione nazionale veterani sportivi

Signa,21 ottobre 2024Si svolgerà domani martedì alle ore 18,30 presso Villa Alberti in via San Lorenzo a Signa, la sesta edizione del premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno, manifestazione per premiare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano. La cerimonia di premiazione è organizzata dalla Sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con l’amministrazione comunale di Signa e vedrà la partecipazione delle autorità sportive e istituzionali. Il premio “Atleta dell’Anno” sarà consegnato all’olimpionica Vittoria Guazzini, 23 anni, reduce dai Campionati del Mondo in Danimarca. Vittoria, abita al confine con Signa nel vicino comune di Poggio a Caiano, azzurra delle Fiamme Oro, vincitrice quest’anno dei campionati italiani e Europei, oltre all’oro delle Olimpiadi di Parigi. Con lei tanti altri i premiati durante la cerimonia, compresi altri personaggi del ciclismo. An.Mann.