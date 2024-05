Firenze, furto in farmacia nel quartiere di San Lorenzo: "Erano in tre e fuori c'erano ancora tante persone"

Firenze, 22 maggio 2024 - Ancora un furto nel quartiere di San Lorenzo, questa volta nel mirino la Farmacia di via dei Conti. Un furto lampo, alle 1.40, sotto gli occhi di decine di persone che passavano di lì. A dare l'allarme un esercente della zona che ha immediatamente chiamato i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, tre uomini dopo essere riusciti a sollevare il bandone avrebbero forzato la porta con un piede di porco. Mentre uno era rimasto fuori a fare da palo, gli altri due sono entrati dentro e hanno puntato direttamente verso il registratore di cassa. Nonostante la farmacia avesse un allarme collegato alle guardie giurate e a un sistema fumogeno, i ladri non si sono dati per vinti e sono riusciti a portare via la cassa per poi scappare. I titolari, non appena ricevuto l'allarme, si sono precipitati sul posto.

"Sabato scorso abbiamo avuto un tentativo di scasso, per fortuna grazie all'allarme fumogeno non sono riusciti a entrare. Queste persone non hanno paura di niente, è molto probabile che conoscessero già il locale visto che si sono diretti alla cassa", si sfoga Roberta Sisca, alla guida della Farmacia da cinque anni. "Siamo molto preoccupati, abbiamo paura che possa riaccadere – riprende – due volte in tre giorni. Cinque anni fa non era così. Chi lavora al pubblico ora rischia grosso". Ma il problema non riguarda solo la notte. "Anche di giorno – dice Sisca – siamo continuamente bersagliati. Ci sono persone che entrano, fanno un giro di perlustrazione e poi mandano qualcuno a rubare. Ma sono furti mirati. Per esempio di assorbenti, dentifrici e ultimamente profumi. Non si può andare avanti così".