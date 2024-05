Fucecchio, spaccata in un negozio di telefonia: è la seconda in pochi giorni

Empoli (Fucecchio), 8 maggio 2024 - Spaccata in un negozio di telefonia a Fucecchio questa mattina. Episodio che arriva a pochi giorni da quello di Empoli e che comincia a preoccupare gli abitanti vista l'ondata di colpi che ha travolto Firenze. I ladri, entrati in azione intorno alle 5.30, hanno rotto la vetrata principale con l'aiuto di un tombino e hanno portato via alcuni smartphone e il fondo cassa.

L'allarme del negozio, situato a pochi passi dal centro, ha richiamato sul posto la vigilanza e i carabinieri ma i ladri si erano già dati alla fuga. Una residente ha raccontato di aver visto due persone fuggire via a piedi. Sui fatti indagano i carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza presenti nell'area.

Un episodio simile era avvenuto lo scorso 5 maggio a Empoli, dove nella notte era stata spaccata la vetrina di un negozio di telefonia del centro ed erano stati portati via alcuni smartphone.