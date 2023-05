Firenze, torna la corsa ‘SunsetRun’ in riva d’Arno. Al via anche gli amici a quattro zampe

Firenze, 30 maggio 2023 - Il 14 giugno torna l'atteso appuntamento della ‘SunsetRun in riva d’Arno’ del Circolo Nave a Rovezzano, in provincia di Firenze. In palio c’è il decimo trofeo estivo Nave. Due i percorsi: la 9 chilometri non competitiva e la 5 chilometri ludico motoria. Quest’edizione propone percorsi inediti lungo l’Arno, dalla Nave al parco dell’Albereta, Bellariva e S. Andrea, ideali per corsa, nordic, fit e dogwalking, camminata sportiva e passeggiata.

Il ritrovo è fissato alle ore 19 presso il circolo Srms della Nave a Rovezzano, mentre la partenza scatterà alle ore 20. All’arrivo previsto ristoro e sangria party. Sono previsti premi per le cinque società con il maggior numero di partecipanti. Ci sarà anche il sorteggio per il 43esimo trofeo Nave 2024. Il contributo è di 5 euro, una preiscrizione gratuita ogni otto. Si paga sei euro per l’iscrizione sul posto e due euro senza sangria party. Preiscrizioni alla mail [email protected]