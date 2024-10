Firenze, spacca il finestrino di un'auto con un tombino: in manette

Firenze, 21 ottobre 2024 - Ancora un colpo a bordo di un'auto. Questa volta per metterlo a segno e infrangere il vetro è stato usato un tombino. Per questo, sabato mattina la polizia di stato ha arrestato nei pressi del parco delle Cascine un cittadino tunisino di 34 anni con l’accusa di tentato furto aggravato su auto. Secondo quanto ricostruito, gli agenti di una volante della Questura lo avrebbero sorpreso in via del Fosso Macinante mentre, intorno a mezzogiorno, stava armeggiando su un’auto parcheggiata, con un vetro posteriore infranto. L’uomo avrebbe impugnato in una mano un coltello e nell’altra un bastone con legato all’estremità un attrezzo multiuso attraverso il quale avrebbe tentato di aprire la portiera della vettura. Alla vista della pattuglia il cittadino straniero avrebbe abbandonato il tutto, dandosi rapidamente alla fuga. La sua corsa è stata tuttavia breve: in pochi attimi è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che poco dopo, vicino al mezzo con il finestrino spaccato, oltre ad una serie di strumenti atti allo scasso (torcia, cacciavite e guanti) hanno trovato un tombino di metallo rimosso dalla sede stradale originaria. Secondo l’ipotesi investigativa e sulla base dei primi riscontri, la polizia ritiene verosimile che proprio lo stesso tombino possa essere stato utilizzato per mandare in frantumi il finestrino in questione. Sempre nel cosiddetto “luogo del delitto” è stata recuperata infine una busta con all’interno una racchetta da tennis con relativi set di palline e un paio di occhiali da sole di marca, oggetti che non è escluso possano essere il provento di un altro analogo colpo.