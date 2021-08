Firenze, 13 agosto 2021 - Non solo Vlahovic e Gonzalez (tra assist, pali e gol) annichiliscono il Cosenza,, ma è tutta la Fiorentina a dominare i calabresi nella sfida del primo turno di Coppa Italia.

Una gara giocata in un caldo torrido, monologo gigliato abbellito dalla doppietta di Vlahovic e dai gol di Gonzalez e Venuti. Contro un avversario nettamente inferiore (squadra in allestimento dopo il ripescaggio in B, rosa piena di giovani della Primavera) i viola manovrano bene, danno prova di una buona tenuta fisica e regalano emozioni e bel gioco. L'impatto con il campionato (domenica 22 agosto in casa della Roma) sarà senz'altro molto diverso, ma intanto è giusto godersi questa bella serata viola.

La cronaca

Primo tempo -Tra i viola in difesa c'è anche Milenkovic (dato da tempo come probabile giocatore in uscita e che oggi sembrava destinato a stare fuori) insieme a Capitan Pezzella in quella che è subito una sfida da dentro o fuori. In caso di parità dopo i 90 minuti, infatti, si disputeranno i supplementari e, se il pareggio persiste, si andrà ai rigori. I viola, come ha sottolineato il nuovo tecnico Vincenzo Italiano, è ancora un cantiere come lo sono tutte (o quasi) le squadre di A a questo punto, con i disturbi di mercato che inevitabilmente si riflettono sul calcio giocato. In casa viola tiene banco la questione del rinnovo di Vlahovic. Il centravanti viola guida l'attacco gigliato stasera al centro di un tridente interessante composto da Callejon (in ombra) e il vivace neo acquisto Gonzalez. A centrocampo buon esordio per Maleh, con Castrovilli in panchina.

Il Cosenza è ancor di più un cantiere aperto, essendo stato da poco ripescato in B al posto del Chievo. I calabresi hanno una rosa di titolari al momento ridotta a 7 elementi, per cui il tecnico Zaffaroni (appena ingaggiato) attinge alla Primavera e in campo si vede nettamente..

Avvio sprint della Fiorentina contro il Cosenza nel primo turno di Coppa Italia ed è subito Vlahovic con Gonzalez protagonista.. Al 2' è subito pericoloso Gonzalez che raccoglie un pallone deviatilo dal difensore in marcatura su Vlahovic e scocca un diagonale fuori. Dopo un minuto Vlahovic si fa respingere il tiro dal portiere, poi al 4' il gol del serbo su assist di Gonzalez in piena area. L'argentino (che comincia forte, poi subisce un po' il caldo) approfitta dell'incertezza di un difensore dopo che Vlahovic aveva perso palla.

Al 9', deviazione al volo di Vlahovic su assist di Venuti, palla fuori. Il dominio viola è evidente.

Al 15' azione personale di Bonaventura, tiro deviato da un difensore.

Al 20' Maleh si gira, si libera di un avversario, ma il tiro è fuori di poco.

Al 33' Milenkovic di testa impegna il portiere. Sul corner seguente c'è la traversa di Gonzalez sempre di testa.

E' praticamente un assedio viola che trova il raddoppio al 37' con Gonzalez ancora di testa.

Difficile tenere il conto delle occasioni da gol dei viola che sono straripanti contro un avversario imbottito di Primavera.

Al 48' il tris viola con Vlahovic che fa doppietta sfruttando sotto porta un assist di testa di Pezzella su azione di calcio d'angolo.

Secondo tempo - Nessun cambio a inizio ripresa nelle due squadre. Il copione non cambia con i viola sempre in avanti , padroni del campo: al 6' gran tiro di Gonzalez parato da attaccanti.

Sempre al 6' il poker viola è servito da Venuti con un gran tiro.

Al 16' doppia occasione per Vlahovic e Callejon, ma gli attaccanti viola si fanno respingere i loro tiri troppo centrali.

Al 21' Vlahovic spalle alla porta si gira in area e il suo diagonale finisce contro il palo interno.

Italiano toglie Maleh, Gonzalez e Callejon (grandi applausi da parte del pubblico) per inserire Castrovilli, Sottil e Saponara.

Poi è la volta di Benassi al posto di Bonaventura. Finisce 4-0, tutto facile per una buona Fiorentina contro un avversario pieno di buona volontà, ma molto inferiore tecnicamente e fisicamente.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (32' st Benassi), Pulgar (43' st Bianco), Maleh (23' st Maleh); Callejon (23' st Saponara), Vlahovic, N. Gonzalez. (23' st Sottil). Allenatore: Italiano

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Venturi, Minelli, Tritiello; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Arioli (19' st Moreo), Sueva. Allenatore: Zaffaroni

Arbitro: Camplone di Pescara

Reti: 4' pt Vlahovic; 37' pt Gonzalez; 48' pt Vlahovic; 6' st Venuti

Note: ammoniti Prestianni, Pezzella, Sueva

© Riproduzione riservata