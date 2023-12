San Lorenzo celebra Niccolò Stenone

Firenze 4 dicembre 2023 - Una serie celebrazioni per ricordare Niccolò Stenone le cui spoglie sono custodite nella basilica di San Lorenzo, nella cappella dedicata proprio all’anatomista, geologo e vescovo danese che visse tra il 1638 e il 1686. Domani, martedì 5 dicembre, San Lorenzo promuoverà la memoria liturgica del beato: alle 16.30 in programma un seminario dedicato alla figura di Stenone al quale parteciperanno monsignor Marco Domenico Viola, Fausto Barbagli (esperto del museo di storia naturale dell’Università di Firenze sezione di zoologia «La Specola») sul tema «Uno scienziato alla corte dei Medici», lo storico Giovanni Cipriani (già professore di Storia moderna all’Università di Firenze) che parlerà di «Stenone e la Firenze del suo tempo» ed Elena Giannarelli (già docente di letteratura cristiana antica all’Università di Firenze), che presenterà la biografia aggiornata del beato. Nel corso della cerimonia saranno consegnate tre medaglie stenoniane a Fausto Barbagli, a Serena Velona, presidente dell’Acisif di Firenze e a Lorenzo Pescini, diplomato in pianoforte al conservatorio di Firenze, che si è dedicato principalmente alla composizione di musiche per pianoforte e altri strumenti. Nell’occasione sarà presentata la terza edizione del volume di Roberto Angeli dedicato alla vita di «Niels Stensen», con il nuovo sottotitolo: Scienziato, vescovo, testimone di carità in un’Europa divisa, con presentazione del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e postfazione di Elena Giannarelli. L’opera è stata ripubblicata dalla Libreria Editrice Fiorentina, a distanza di cinquantacinque anni dalla prima edizione del 1968. La seconda edizione, a cura di Lionello Negri, uscì nel 1996, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo.