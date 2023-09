ZeroCalcare incontra Firenze, riflettere su Sorgane e l'Ex Astor

Stasera il noto fumettista ZeroCalcare sarà al Centro popolare occupato e autogestito (Cpa) Fi-sud. L’autore incontrerà il quartiere per riflettere su quanto "accaduto a Sorgane (dove sono state trasferite le famiglie sgomberate dall’ex Astor ndr), rivolgendosi più in generale a tutta la parte sana della città di Firenze per approfondire ciò che è accaduto questo agosto, ripartendo proprio dalla semplicità e dall’efficacia che ha contraddistinto il suo lavoro", si legge nella nota. L’incontro farà perno sull’ultima opera dell’artista, la serie Netflix ’Questo mondo non mi renderà cattivo’. "Non abbiamo potuto fare a meno di notare le assonanze e le similitudini con ciò che oggi sta accadendo in questa città", continua il comunicato. "Quando le famiglie sgomberate dell’Ex Astor sono state scaraventati a Sorgane – si legge in un post sui social – i riflettori di tutti i programmi televisivi si sono accesi su questa realtà.

È stato fin troppo facile far passare l’idea che tutti i problemi del rione dipendessero dal loro arrivo". E ancora: "Questa situazione, la scomparsa di Kata, le indagini dell’antimafia sulle presunte estorsioni all’ex Astor, sono state utilizzate per creare un clima pesante e confondere le acque per legittimare altre operazioni di sgombero che questa volta però sono andate a colpire le esperienze politiche di “Corsica” e dello Studentato di Ponte di Mezzo tra denunce, fogli di via e avvisi orali", conclude.