Visita delle Sette Chiese. Grande attesa per la passeggiata spirituale

Domani Borgo San Lorenzo prima, e le strade delle campagne borghigiane poi, saranno attraversate da un serpentone di persone. Tanti ragazzi, tanti giovani, tanti adulti dietro a una croce, per la tradizionale visita delle Sette Chiese, organizzata dalle parrocchie del Vicariato del Mugello. Ormai da decenni questa iniziativa si tiene durante la giornata del Venerdì Santo, e sono centinai – nelle ultime edizioni più di trecento – a parteciparvi. Ci si ferma, in riflessione e preghiera, in sette diverse chiese del territorio, raggiunte rigorosamente a piedi. Come sempre il percorso partirà dalla Pieve di Borgo San Lorenzo alle 8.45, e ci si incamminerà verso la pieve di San Giovanni Maggiore, per salire poi a Santa Maria a Pulicciano, fermandosi in seguito alla "Chiesa Vecchia" di San Michele a Ronta e alla chiesa di Sant’Agata a Mucciano. Meta successiva, San Miniato a Piazzano per giungere infine, intorno alle 17.30, al santuario del SS Crocifisso di Borgo San Lorenzo. In tutto saranno quasi 18 chilometri.

P.G.