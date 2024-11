Violenza sulle donne. Tutti gli appuntamenti per la giornata

Mostre, incontri, presentazioni e manifesti di sensibilizzazione nella "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne". Domani (ore 15.30) l’inaugurazione di una panchina rossa all’Rsa Alfa Columbus in via Livornese. Alle 18 in Comune si terrà l’inaugurazione di "Com’eri vestita? Non è l’abito che fa la violenza": una mostra con gli abiti donati dalle associazioni del territorio. Alle 20.45 il programma si sposterà al Centro sociale residenziale in via Togliatti con la partenza della fiaccolata rumorosa per le vie del centro cittadino che alle 21.45 si fermerà in piazza Pertini dove sarà presentato il progetto "Think globally, act locally", incontro tra generazioni e scambio di competenze a cura dell’associazione "Il Sorriso di Beatrice". I lavori all’uncinetto creati dai ragazzi dell’associazione saranno affissi sugli alberi e sulla panchina rossa. A seguire, al Teatro delle Arti, gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso, di Letizia Paoli del Sorriso di Beatrice, e del Centro Anti-Violenza Artemisia.