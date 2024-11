Violenza sulle donne. Le iniziative

Non basta un giorno per dire no alla violenza sulle donne. A Figline e Incisa le giornate dedicate alla sensibilizzazione su questo tema sono dieci: da ieri fino fine mese, Comune e associazioni sono impegnati insieme per dire no a qualsiasi forma di sopraffazione e pregiudizio. E’ stata già inaugurata la mostra fotografica nelle due biblioteche comunali che riunisce varie realtà del territorio in un racconto per immagini delle iniziative 2023. Tra gli scaffali poi ce n’è uno speciale, tematico, con una selezione di letture per approfondire il tema della violenza di genere. Durerà fino al 30. Sabato una rappresentanza delle associazioni sarà nelle due biblioteche e lunedì alla BiblioCoop per donare una pochette e un segnalibro contenente messaggi antiviolenza e ricordare il prezioso numero di telefono 1522 per chiedere aiuto. Domenica in piazza Auzzi a Incisa ci sarà lo spettacolo teatrale "Come piume, le mani sopra" seguito dall’apericena: il ricavato sarà devoluto ad Artemisia. Martedì 26 doppio appuntamento: alle 9,30, spazio all’approfondimento sul consultorio ("Centro donna") come risorsa territoriale per le donne in sala consiliare a Figline; interverranno anche le ostetriche del consultorio. Nel pomeriggio dalle 15 alle 17 ci sarà l’open day del "Centro donna" dell’ospedale Serristori per far conoscere i servizi di accoglienza, assistenza, prevenzione e cura per ragazze e signore di tutte le età.

Manuela Plastina