’Vino al Vino in Cantina’, ecco l’evento. Oggi e domani l’esperienza enologica

Per far conoscere il vino di un territorio unico, quasi tutto convertito a bio, l’Unione Viticoltori di Panzano ha organizzato "Vino al Vino in Cantina", esperienza enologica che si tiene oggi e domani. Si tratta di un viaggio alla scoperta di 20 cantine e oltre 80 etichette durante la quale saranno presentati i nuovi Eco tour. L’edizione di quest’anno avrà come tema centrale l’autenticità. Partecipano Basilica Cafaggio, Casaloste, Cennatoio, Fattoria di Rignana, Felciano, Fontodi, Il Molino Di Grace, Il Palagio di Panzano, Tenuta La Massa, L’Orcio a Ca’ di Pesa, Le Fonti, Le Cinciole, Monte Bernardi, Panzanello, Renzo Marinai, Tenuta Casenuove, Tenuta Degli Dei, Vallone di Cecione, Vecchie Terre di Montefili, Vignole.