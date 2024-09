Viaggio a Oriente. Sulle orme di Marco Polo

In occasione del VII centenario dalla morte di Marco Polo, spettacoli, conversazioni, concerti, letture, laboratori per ragazzi e un evento finale per coinvolgere attivamente il pubblico inbiblioteche e altri spazi culturali della città. É la rassegna della Compagnia Catalyst ’Lontano da dove. Viaggio ad Oriente per i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo’ in programma da oggi al 28 settembre.

A partire dagli spettacoli ’Decaneurone’ e ’Le Città Invisibili’, Catalyst propone eventi dedicati al tema del viaggio verso Oriente. Quattordici appuntamenti, tutti a ingresso libero, in cui il viaggio diventa metafora di esplorazione e scoperta, incontro e sguardo nuovo attraverso cui interpretare noi stessi e l’altro.

Si comincia oggi con ’Decaneurone’ di e con Riccardo Rombi e le musiche dal vivo di Gabriele Savarese nel giardino della Biblioteca Filippo Buonarroti, alle 21,15. Un viaggio verso oriente tra musica e teatro, lungo le tappe tracciate dal mercante veneziano, per arrivare al paradisiaco regno di Cuccagna, insieme a mercanti, prostitute, apostoli, guerrieri, papi e creature mostruose. Lo spettacolo sarà in replica domani alle 21 alla Biblioteca delle Oblate, Sala conferenze Sibilla Aleramo e venerdì 13 settembre alle 21,30 al Mad Murate Art District. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, info: www.catalyst.it