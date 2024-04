Viabilità in Garfagnana, sopralluogo della Regione

Firenze, 15 aprile 2024 - I funzionari della Regione Toscana si sono recati in Garfagnana per monitorare l'adeguamento della strada comunale dell'Orecchiella. Con l'accordo fra la Regione Toscana, il Comune di San Romano e quello di Villa Collemandina, la giunta regionale, nel 2023, aveva dato il via libera ai lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza di questa strada in modo da migliorare l’accessibilità alle riserve di grande valore ambientale e paesaggistico dell’Orecchiella nel Parco dell’Appennino tosco -emiliano. L’importo complessivo stanziato per l’intervento è di 2 milioni e 200 mila euro, metà per l’anno 2023 e l’altra metà per il 2024. Complessivamente i lavori riguardano due tratti di circa 12 km che dalle frazioni di Caprignana e da quello di Corfino conducono all’Orecchiella.