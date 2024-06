Via Roma, mattinata di fuoco. Incidente e cantieri, traffico in tilt

Mattinata da incubo sulle strade, per un incidente avvenuto nel ’tallone di Achille’ della viabilità signese. Poco dopo le 8 di ieri, su via Roma, nel tratto precedente (direzione Lastra) il sottopasso della Costa, due auto, una moto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un sinistro, paralizzando entrambe le corsie. Secondo le prime ricostruzioni pare che un’auto abbia tamponato l’altra. Subito dopo sarebbe avvenuto lo scontro fra i veicoli a due ruote: il conducente del primo avrebbe cercato di sorpassare le vetture incidentate, ma si sarebbe scontrato frontalmente con l’altro centauro, che si muoveva in direzione opposta. Tre i feriti, che hanno riportato contusioni e fratture e sono stati accompagnati in ospedale dalla Misericordia di Lastra, da quella di San Mauro e dalla Fratellanza Popolare di San Donnino. Con le due corsie bloccate, il traffico è andato in tilt nel momento di massima intensità, causa pendolari e studenti. In tanti sono rimasti bloccati, inclusi gli scuolabus. Alcune auto sono state poi deviate verso San Miniato e gli Arrighi o fatte girare in piazza Stazione, ma vista la complessità del percorso l’ingorgo è proseguito per un paio d’ore. Notevoli le polemiche, che si sono legate a quelle sui lavori per la ciclabile di via Roma. Tanti hanno temuto che le ambulanze non riuscissero a passare: in effetti quella da Lastra non ha avuto problemi, mentre disagi maggiori sono stati registrati dai mezzi arrivati da San Mauro e San Donnino, che, insieme ai carabinieri, hanno dovuto percorrere proprio la ciclabile in costruzione. "L’incidente è avvenuto in un punto che non ha percorsi alternativi – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – con grandi disagi per il traffico. Ciò dimostra quanto sia essenziale creare una nuova viabilità, sia col nuovo ponte, che col prolungamento di via Arte della Paglia. Siamo convinti che anche la riorganizzazione di via Roma, una volta conclusa, migliorerà le cose".