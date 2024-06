Via libera al piano per la sicurezza. Ponti e viadotti sotto osservazione

Messa in sicurezza di ponti e viadotti, l’amministrazione approva il piano di verifica. La giunta ha dato il via libera al piano per il controllo dei ponti e degli altri manufatti che possano determinare un rischio idraulico o statico in città. È previsto uno stanziamento di 400mila euro non solo per le 29 strutture che ricadono sul territorio, ma anche per le sei che confinano con altri comuni. Il punto di partenza è stato il censimento dei manufatti che sarà completato entro il 30 giugno; successivamente a ogni ponte sarà attribuita una classe di attenzione sulla base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Si procederà con l’applicazione delle soluzioni individuate con un impianto di monitoraggio che avrà una frequenza da annuale a trimestrale a seconda dell’attenzione necessaria. Sono stati individuati anche altri 9 manufatti di attraversamento carrabile su fossi tombati che presentano comunque un alto livello di attenzione. La piana di Scandicci è infatti attraversata da numerosi fossi di drenaggio superficiali che in funzione dell’urbanizzazione del territorio sono stati trasformati in scoli fognari e in seguito tombati.