Via di Calcinaia, Scandicci: a breve i lavori al muro caduto

Via di Calcinaia, presto i lavori. Sono in dirittura d’arrivo le procedure per la ricostruzione di un tratto di muro a retta di sostegno al bordo della strada. Si tratta del consolidamento in prossimità della Chiesa di San Martino alla Palma interessato da un cedimento lo scorso febbraio. I residenti lo stanno aspettando ormai da mesi. Il costo a carico dell’amministrazione comunale è di 260mila euro da quadro economico. Il progetto è stato redatto sulla base dei rilievi geologici effettuati a marzo. L’iter adesso prevede l’affidamento dei lavori. Al termine dell’intervento di consolidamento sarà anche asfaltato il tratto di strada che va dalla piazza di San Martino alla Palma fino a dopo la curva interessata dai lavori, dopodiché sarà possibile la riapertura di via di Calcinaia. L’intervento una palificata, un cordolo di fondazione, una muratura e un parapetto da realizzare con pietra del luogo. A seguire l’asfaltatura, oltre alla fornitura e alla messa a dimora di 7 olivi in un terreno privato, in sostituzione di altrettante piante che devono essere rimosse per consentire i lavori.