Verso le elezioni, il rush finale. Proposte e idee: l’ultima vetrina

di Manuela Plastina

Una "Family card" con un duplice obiettivo: aiutare le famiglie più deboli e sostenere i commercianti del territorio. La proposta del candidato sindaco della coalizione di centro sinistra Francesco Pignotti "è un progetto molto semplice rivolto a tutte le famiglie con almeno due figli minorenni: potranno ricevere sconti su determinati prodotti in negozi del nostro territorio che aderiranno all’iniziativa". Se sarà eletto, "proveremo da subito a coinvolgere le attività commerciali perché crediamo che questa sia un’idea di facile realizzazione, ma al tempo stesso un incentivo efficace per sostenere il commercio locale. Daremo priorità alle famiglie con Isee più basso per dare un aiuto concreto e favorire l’inclusione sociale". Pignotti, forte del sostegno di tre liste, di cui una è il suo Pd, chiuderà la propria campagna elettorale domani sera con una cena in piazza a Grassina. Ruota attorno al lavoro, invece, la scelta di Cittadinanza Attiva, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista di Bagno a Ripoli che sostengono la candidata sindaco Sonia Redini.

Dopo un incontro organizzato nei giorni scorsi da Anpi alla Casa del Popolo di Osteria Nuova sulla situazione Gkn, hanno sottoscritto un documento, presentato durante l’iniziativa, in cui si invita il presidente della Regione Eugenio Giani e tutte le forze politiche nei vari Comuni a sostenere concretamente i lavoratori dell’azienda e il progetto che hanno presentato e che vorrebbero realizzare. Dopo la cena di due giorni fa con 200 persone, oggi alle 21 al teatro comunale di Antella Redini, il capolista di Cittadinanza Attiva Beniamino Deidda e i candidati delle tre liste saranno al teatro comunale di Antella con Tomaso Montanari sul tema "Liberazione di Bagno a Ripoli…dalla prepotenza della cattiva politica". Conduce Daniela Morozzi. "Siamo entusiasti delle tantissime persone che si sono avvicinate e ci hanno accompagnato in questo percorso e che danno forza al nostro progetto politico", commenta Redini.

Si chiude invece nel verde e in musica la campagna elettorale di Francesca Cellini, candidata sindaco per Bagno a Ripoli Futura e Sinistra per Bagno a Ripoli: dalle 19 sarà al parco urbano di Grassina col dj set affidato a Alex Neri. "Dopo tre mesi di incontri e iniziative su temi locali e generali della società contemporanea – dice Cellini -, dopo decine di confronti con associazioni di categoria e del volontariato, sindacati, mondo accademico e negozianti, ma soprattutto discussioni faccia a faccia con tante e tanti concittadini nei luoghi più significativi del nostro territorio, è arrivato anche il momento di fare una festa conviviale e ben augurale per questo progetto e per il futuro della nostra Bagno a Ripoli".

Ultime ore di campagna elettorale anche per Michele Barbarossa, sostenuto dalla sola lista di Fratelli d’Italia, ma in rappresentanza di tutti i partiti uniti del centrodestra. Una campagna che si è chiusa con un grave lutto: la perdita dell’avvocato Alberto Briccolani, punto di riferimento per tanti anni del centrodestra ripolese. Ieri i suoi funerali nella chiesa di Antella.