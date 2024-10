Verde pubblico, piano di rilancio: "Via le piante malate e pericolose"

Dall’inizio del 2024 nel territorio comunale sono stati piantati 226 nuovi alberi. A questi andranno ad aggiungersi tutte le nuove piantumazioni in corso lungo le vie di Incisa Valdarno. Alcune sono ex novo, ma nella maggior parte dei casi si tratta di sostituzioni di alberi malati, attempati o che rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza.

Gli operai comunali sono al lavoro su diverse aree verdi di proprietà comunale, tra cui il parcheggio di via Olimpia: qui devono sostituire alcuni alberi ormai diventati pericolosi con due nuovi lecci. Nuove piante di gelso verranno inserite ai giardini pubblici sempre di via Olimpia, ma anche di via Verdi. Si rinnova anche l’alberatura stradale di piazza Stazione con la messa a dimora di 12 piante di gelso in sostituzione di quelle attuali. Giardinieri all’opera anche nel parcheggio di piazza Gramsci e al centro sportivo che affaccia su via Olimpia: è necessaria la potatura di alcune piante, prima che i rami diventino pericolosi. In corso inoltre interventi che interessano il giardino pubblico di piazza Mazzanti, sempre per la manutenzione del patrimonio arboreo.

Infine sono previsti lavori di messa in sicurezza nell’area al lato del campo sportivo di Incisa. "Questi lavori – spiegano dall’amministrazione comunale - sono stati programmati in seguito a osservazioni tecniche e alle richieste dei cittadini, con l’obiettivo di valorizzare, incrementare e mettere in sicurezza il patrimonio arboreo del centro abitato". Gli interventi di ripristino degli alberi dureranno circa 30 giorni lavorativi, con qualche disagio alla viabilità in presenza degli operai lungo le strade interessate.

Manuela Plastina