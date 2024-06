Vendita di alcool a minori. La polizia intensifica i controlli

Vendita di alcool a minori, locali della movida fiorentina e commercianti sempre più rispettosi delle regole: quasi a zero i casi riscontrati nei primi 6 mesi del 2024, ma i controlli delle forze dell’ordine verranno intensificati nei mesi estivi. "Come già sottolineato in passato, il lavoro svolto dalle forze di polizia negli ultimi anni - ha evidenziato il questore Maurizio Auriemma - ha svolto indubbiamente una forte azione di prevenzione che è stata recepita in maniera costruttiva anche da coloro che si sono ritrovati a pagare per le loro violazioni. Nei prossimi mesi manterremo alta l’attenzione per mantenere i risultati raggiunti, con l’obiettivo di azzerare l’allarmante fenomeno, al momento in ascesa, della vendita o somministrazione di alcool a minori". In prossimità dell’arrivo della stagione estiva, la polizia ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole a tutela degli utenti, in tutti i pubblici esercizi di Firenze e provincia. Facendo un primo bilancio, in questi primi mesi dell’anno i controlli hanno evidenziato a Firenze una sempre maggiore attenzione alle regole, nonché alla tutela dei lavoratori e dei consumatori, da parte dei titolari dei pubblici esercizi fiorentini. Per quanto riguarda queste attività commerciali, solo nell’8% dei casi sono state riscontrate violazioni normative che vanno dall’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, alla vendita (riscontrata in un solo minimarket nella provincia) di alcolici a minori.

P.m.