Vandali in azione al campo sportivo

La partita disputata domenica 12 maggio al campo sportivo di San Casciano Val di Pesa che ha visto la retrocessione della squadra avversaria e la salvezza per la Sancascianese contro lo Spartaco Banti Barberino (2 a 1) ha fatto temere alcuni spettatori quando al fischio finale i tifosi mugellani hanno dato sfogo al peggio. Che non fosse una partita tranquilla l’avevano già intuito i dirigenti della Sancascianese all’arrivo degli avversari, già belli "carichi", tanto che c’è stato chi ha ritenuto opportuno avvisare i Carabinieri della locale Stazione, che a loro volta hanno chiesto il supporto di altre pattuglie, evitando così il peggio. C’è da rilevare che i tifosi della Sancascianese, rispetto ad altre occasioni, si sono comportati bene, la curva non ha risposto alle provocazioni evitando anche il contatto con i facinorosi. E’ stato al momento del fischio finale, con la retrocessione dello Spartaco Banti Barberino, che i tifosi mugellani sono rimasti per diverso tempo sulla tribuna a urlare, buttando in campo lattine e altri oggetti oltre ad accendere dei fumogeni che però non hanno oltrepassato la recinzione, altrimenti avrebbero potuto danneggiare seriamente il campo sintetico. Non contenti, hanno mandato in frantumi i vetri laterali alla tribuna. Il direttore di gara ha messo a verbale quanto avvenuto, mentre la società sta valutando la richiesta dei danni subiti.