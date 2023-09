"Valibona, memoria da difendere"

"Memoriale di Valibona – Difendiamo i luoghi della memoria contro i ‘neofascismi’ per i valori della nostra Costituzione": è l’iniziativa organizzata da Cgil Firenze, Spi Cgil Lega Calenzano e Anpi Firenze, con il patrocinio del Comune di Calenzano, in programma questo pomeriggio dalle 16,30 alla biblioteca CiviCa di Calenzano in via della Conoscenza 11. Ad aprire i lavori, che prendono le mosse dagli atti vandalici del luglio scorso, saranno Elena Aiazzi Segreteria Cgil Firenze e Claudio Bicchielli Segretario Spi Cgil Calenzano. Interverranno poi la storica Candia Biancalani, Giovanni Baldini dell’Anpi, Vania Bagni presidente Anpi Firenze e il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini. La chiusura dell’iniziativa sarà affidata a Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze.