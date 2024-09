Uno “Stenterello“ per tre. Miglior film a ’Punto di rugiada’. E Neri Marcorè vince la regia

Una serata nel segno della risata per la chiusura della settima edizione dello Stenterello Film Festival, il Festival della commedia d’autore, che domenica sera, al cinema La Compagnia, ha premiato i vincitori della competizione.

A condurre l’evento è stato Andrea Muzzi, ideatore della rassegna, ma anche attore e regista, che ha presentato i tre film in concorso, già proiettati nelle serate della kermesse che, come di consueto, si è svolta nel quartiere 4 di Firenze (ma non solo).

A contendersi lo “Stenterello“ erano Punto di Rugiada di Marco Risi, Zamora di Neri Marcorè e Le mie ragazze di carta di Luca Lucini.

Alla fine, il premio per il miglior film se lo è aggiudicato Punto di Rugiada di Marco Risi, mentre il titolo di miglior regia è andato a Neri Marcorè per Zamora, il primo lungometraggio diretto dal comico, che riceve anche il premio della giuria popolare. A Le mie ragazze di carta è andato, invece, il premio per la miglior sceneggiatura.

Il premio per la miglior interse lo è aggiudicato Maya Sansa, protagonista del film di Lucini. Andrea Pennacchi riceve invece il premio per miglior attore, anche lui per la pellicola Le mie ragazze di carta.

A presiedere la giuria dello “Stenterello“ lo scrittore Marco Vichi.

Durante la serata sono stati consegnati anche i riconoscimenti alla carriera, già annunciati, a Cinzia Th Torrini, Maurizio Lombardi, Antonio Catania, Neri Parenti e Fabio Canino. Un premio speciale è, invece, stato conferito a Fulvio Lucisano.

l.otta.