"Universo Sonoro a Fiesole: Progetto Gratuito per Giovani Aspiranti DJ e Produttori Musicali"

Un progetto gratuito per i ragazzi residenti a Fiesole, dai 16 ai 22 anni, con la passione della musica: è "Universo sonoro", il ciclo di incontri organizzato da Comune di Fiesole e Bosconi Records per permettere ai 10 ragazzi selezionati, di avvicinarsi e cimentarsi nel djing e nella produzione musicale. A partire da maggio si terranno gli incontri con dj, produttori e autori particolarmente attivi e conosciuti nel panorama del clubbing fiorentino, come Fabio Della Torre, fondatore di Bosconi Records e ideatore del progetto, che terrà una lezione sul mixaggio. Tra i temi su cui cimentarsi: l’uso del campionatore e dei synths modulari, la produzione e lo scratch, la composizione testi rap e trap e una sessione sugli impianti audio Hi-Fi. A fine progetto esercitazione nel mixaggio al Club21 di Firenze. Iscrizioni: [email protected] o [email protected]