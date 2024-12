Un’ambulanza per Capo Verde. Il dono di Natale di Humanitas

Humanitas, la solidarietà arriva fino a Capo Verde. È la storia di Natale, che porta l’associazione di Scandicci fuori dai confini nazionali per sostenere chi fa soccorso. Un’ambulanza è, infatti, stata donata alla Delegacia Saúde di Vila Ribeira Brava a S.Nicolau (Capo Verde). È il primo mezzo di soccorso attrezzato in maniera adeguata per sostenere tutte le emergenze. Oltre all’ambulanza, Rete Pas, costola profit di Humanitas, ha inviato anche un lotto di farmaci e presidi da utilizzare sul mezzo. Ma come è nato il progetto? La presidente Delia Comeni e il consigliere Paolo Nacci hanno risposto all’appello di Maria Paola, figlia di genitori Capoverdiani. La ragazza è entrata in contatto con l’associazione di Scandicci durante un’iniziativa culturale, la presentazione del Libro Antirazzista di Tiffany Jewell e Aurelia Durand. Al termine di questo evento si è svolto un dibattito sui diritti delle nuove generazioni italiane ed è emersa la difficoltà del sistema di emergenza sanitaria di Capo Verde. Forte il monito della presidente: "Grazie ad una collaborazione tra Humanitas, Delegacia Saúde di Vila Ribeira Brava, rete Pas e cts Trasporti Capoverde, la nostra ambulanza ha una seconda vita".

Non è la prima missione ‘internazionale’ dei volontari di Scandicci, che recentemente sono andati in aiuto dei valenciani colpiti dalla Dana, l’alluvione che ha causato vittime e danni. Un progetto nato su indicazione di una socia che vive in Spagna ed è sostenuto da un gruppo di professionisti tra architetti, interior design e decoratori, offrendo un aiuto concreto alle famiglie che hanno perso tutto.