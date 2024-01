Un poker di spaccate in una notte. La banda del tombino scatenata. Indagini in corso della polizia

Quattro furti con spaccate in una notte, tra il quartiere centrale di San Lorenzo e Porta al Prato.

La prima è avvenuta intorno alle 2.30 di lunedì mattina in via San Zanobi. A farne le spese uno studio grafico.

I malviventi hanno infranto la vetrina con un tombino, ritrovato a qualche metro. L’ammanco è da quantificare.

Il secondo colpo è stato messo a segno alle 4, in via Faenza in una trattoria: dopo aver sfondato la vetrina i ladri avrebbero rubato dalla cassa 200 euro.

I malviventi hanno poi preso di mira, intorno alle 5, un negozio di arredamento in via il Prato, danneggiando la vetrina con un tombino. Anche in questo caso il bottino è da quantificare. A dare l’allarme al 112 Nue è stata una guardia giurata e sul posto è intervenuta una Volante della questura. Identica sorte è toccata alla rosticceria di via della Spada: i ladri dopo aver sfondato la porta a vetri hanno portato via 200 euro. Anche in questo caso una guardia giurata ha chiamato il 112 Nue ed è intervenuta la polizia.