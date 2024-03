Un po’ di Francia in riva all’Arno

Oggi ci troviamo in piazza Ognissanti, sulla quale si affaccia l’omonima chiesa, con la sua elegante e sobria facciata in barocco fiorentino. Sulla stessa piazza si affaccia anche la Librairie Française de Florence, che ha più di 40 anni. È una libreria fiorentina, anche il titolo di uno degli articoli di stampa che ne annunciava l’apertura nel 1982 era: "Una libreria parigina in riva all’Arno". Gestita da donne, inserita nella sede istituzionale delle rappresentanze francesi a Firenze - oggi sia il Consolato che l’istituto culturale - è tuttavia una vera avventura commerciale: vende libri, solo libri in lingua francese, da affittuario dello Stato francese. In questi anni ha mantenuto l’arredo e il tono sobrio, la precisione nell’informare, la chiarezza dell’ordinamento che contrasta con l’endemico accatastamento delle casse di libri appena arrivati.

Trentamila titoli di diverse specialità, letteratura, scienze umane, filosofia (settori, questi, che corrispondono ai 2/3 delle vendite), belle arti, infanzia, didattica del francese, qualche libro per turisti. "Abbiamo sempre ordinato a uno a uno i libri che volevamo (senza ricorrere all’invio sistematico delle novità da parte dell’editore). E abbiamo sempre accettato gli ordini dei clienti, anche per un singolo titolo, purché disponibile. Possiamo dire che il l 50% circa delle vendite viene dalle richieste dei clienti… in negozio, per telefono, via mail o sul sito. Nei suoi 50 metri quadri troviamo: un lungo tavolone e tre o quattro tavolini per l’esposizione delle novità. Sotto il tavolone i libri per bambini, in particolare quelli della Scuola francese, piccoli alunni della materna o adolescenti del liceo. I girevoli con le principali collane di tascabili: Folio, Livres de Poche, Points, che si prolungano su alcune fitte scaffalature. Colonne colorate per i vari numerosi "Polar". All’ingresso un piccolo settore di libri italiani in traduzione per i Francesi di passaggio. Una vetrina, nella quale si avvicendano le novità. Un divanetto e due poltroncine per i lettori stanchi o desiderosi di verifica preliminare, dietro il quale si scorge attraverso un vetro la mediateca dell’Istituto Francese, situata al pianoterra, una sorta di estensione della libreria, e viceversa.

"Le attività si completano e si nutrono a vicenda: dall’incontro bimensile di lettura ad alta voce on-line: il “Salon de Lecture“ ideato durante la pandemia che continua a riunire amanti della letteratura, alla fiera Testo dove condividiamo stand, letture e incontri. Molti sono i progetti che permettono di essere non solo un luogo di vendita ma anche un luogo di cultura".