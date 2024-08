Un paese a misura di ragazzi . Arriva la Casa delle associazioni

A Marradi è arrivato un nuovo finanziamento dalla Regione Toscana nell’ultimo bando sulla rigenerazione urbana per i comuni sotto i 20mila abitanti: oltre 300mila euro per realizzare un nuovo spazio sportivo polifunzionale.

Non è la prima volta che il Comune di Marradi ottiene fondi per la rigenerazione urbana: negli anni passati si è visto finanziare molti progetti, ultimo quello per il centro storico e in particolare per piazza Scalelle, che riaprirà al traffico lunedì 16 settembre dopo la consueta pedonalizzazione estiva. Così come vi sono stati recenti interventi sullo stadio comunale e per il rifacimento del palazzetto. La zona della stazione ferroviaria, strategica per il paese, sarà oggetto di un’altra opera che si unirà a cantieri già avviati, e altri apriranno nei prossimi mesi: appartamenti ad uso sociale, strutture e attrezzature turistiche e per i bikers, nuovi servizi e la creazione della Casa delle associazioni.

Il progetto prevede la realizzazione di un campo da gioco polivalente per vari sport, inclusivo e accessibile a tutti, e un’area dove sorgerà uno skate park: lo avevano richiesto i giovani, e per lo skate vi fu anche una raccolta alcuni anni fa.

"Purtroppo la politica a volte fa fatica ad essere tempestiva – dice il sindaco Triberti – ma sapevamo che c’era questa richiesta da parte dei ragazzi ed oggi riusciamo finalmente ad arrivare a compimento". Il sindaco è soddisfatto: "Si tratta di un altro progetto di rigenerazione urbana al quale stiamo da tempo lavorando, e per questo ringrazio la Regione Toscana per continuare a investire in questi interventi fondamentali in territori come il nostro. Si tratta di un altro tassellino del puzzle che si vuole comporre in questo percorso iniziato undici anni fa e che sta cambiando il volto al nostro comune. Questo spazio sportivo è il completamento di un’area che è il biglietto da visita del nostro paese e che sempre più vogliamo rendere centrale, rendendolo anche un luogo in cui far vivere le attività".