Toscana, sostegni alle aree interne. Arrivano 120 milioni a 115 comuni

La riqualificazione del cinema Gustavo Modena di Vaiano, il recupero del lastricato in pietra del centro storico di Chiusdino, la sistemazione dei versanti franosi nel centro abitato di Magliano in Toscana e lungo la via delle Cantine ad Abbadia San Salvatore, l’efficientamento energetico dell’istituto professionale "Redi Caselli" a Montepulciano. Sono questi alcuni degli interventi che saranno realizzati con i circa 120 milioni di euro destinati alle aree interne della Toscana. Lo prevede la delibera di giunta che ha approvato gli elenchi degli interventi su 115 comuni (dei 174 totali) che ricadono nelle sei aree della ’Toscana diffusa’.

Queste aree comprendono Alta Valdera, Alta Valdicecina, Colline Metallifere e Valdimerse; Amiata Grossetana, Amiata Valdorcia, Colline del Fiora; Valdichiana Senese; Casentino e Valtiberina; Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese; Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio. Dei circa 120 milioni, 70 provengono dal Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne. A questi si aggiungeranno altri 34 milioni disponibili per le imprese e le comunità energetiche e 6,6 milioni dal Fse, il Fondo sociale europeo. Ulteriori risorse arriveranno dal Feasr, il Fondo per losviluppo rurale.

Gli interventi – hanno sottolineato durante la presentazione delle misure il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessora regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi – sono stati individuati attraverso un percorso di confronto negoziale con i Comuni, iniziato nel 2022. L’iter è ora arrivato alla seconda fase con l’ammissione delle proposte pervenute dai territori. Si proseguirà, entro gennaio 2025, con l’approvazione delle strategie definitive. Entro ottobre, i Comuni dovranno sviluppare le progettazioni e presentare le domande per il finanziamento degli interventi. Una volta ammessi a finanziamento, si procederà alla stipula degli accordi di finanziamento tra Regione e singole aree.

"Questa misura - ha sottolineato il governatore della Toscana Eugenio Giani - si accompagna alla legge sulla ’Toscana diffusa’ che porterò il 25 agosto nella prima giunta dopo la pausa di Ferragosto. Prevederà, tra l’altro, dei bonus, questa volta estesi a tutti i 174 comuni, per ripopolare i borghi delle aree interne e sostenere la riapertura delle attività commerciali".

Monica Pieraccini