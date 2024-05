“Terra“, il portale della transizione energetica

FIRENZE

Un nuovo portale per fornire informazioni sulle richieste in Toscana di connessione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, utenti di consumo e sistemi di accumulo della oltre che avere notizie sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione. Insomma uno strumento per monitorare la crescita delle rinnovabili in Italia, tenendo conto di impianti, allacci, accumuli ma anche del territorio, la dimensione su cui la transizione energetica avviene. È Terra – acronimo che sta per Territorio reti rinnovabili e accumuli –, il nuovo portale digitale che Terna metterà a disposizione di amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti per la consultazione di informazioni strategiche e rilevanti. Il portale Terra, che abiliterà una programmazione territoriale efficiente e sostenibile per l’ambiente, è stato presentato da Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna.

"Oggi tracciamo un nuovo, fondamentale, passo in avanti nel percorso di transizione energetica del nostro Paese, a conferma del ruolo strategico che Terna ricopre. Il Portale Terra crea una base sostanziale per la programmazione territoriale efficiente e sostenibile, fornendo informazioni trasparenti e accessibili sullo stato attuale e futuro degli impianti di rete e di accumulo, sulle richieste di connessione e sui vincoli ambientali, paesaggistici e culturali che ricadono sul territorio nazionale", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia.

Il portale Terra, strumento di comunicazione istituzionale d’avanguardia, nasce con l’obiettivo di favorire la massima trasparenza su dati e informazioni, promuovere azioni di razionalizzazione e ottimizzazione nella pianificazione delle infrastrutture elettriche e, in ultimo, supportare gli stakeholder coinvolti anche attraverso continui rapporti di monitoraggio e avanzamento sulla rete e sul sistema elettrico forniti da Terna.