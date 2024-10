Tenta di forzare un’auto poi prende a testate il residente che lo scopre e frattura un dito a un carabiniere

Campi Bisenzio (Firenze), 9ottobre 2024 – Prima tenta di forzare una vettura, scoperto da un residente lo colpisce con una testata, Poi all'arrivo dei carabinieri, aggredisce un militare e gli frattura un dito. È perr questo che un 21enne senza fissa dimora, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento di un'auto di servizio e ricettazione. Tutto è avvenuto in pochi minuti la notte scorsa a Campi Bisenzio.

Un residente, intorno alle 3, dopo aver visto lo sconosciuto dalla finestra sarebbe sceso in strada per fermarlo, ma avrebbe avuto la peggio. La stessa persona che avrebbe cercato di forzare una vettura all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri avrebbe preso a calci l'auto di servizio e spintonato un militare, fratturandogli un dito, venendo infine bloccato e poi identificato per il 21enne. Con sè il giovane aveva un monopattino, un Rolex e un portafoglio da donna