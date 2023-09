Tempo Reale Festival Firenze: Nuovi Modi di Fare Musica e Ricerca

Ci sono modi diversi di fare musica, e Tempo Reale Festival, si concentra proprio su queste nuove sonorità, proponendole al pubblico fino all’8 ottobre. Dall’improvvisazione alla sperimentazione vocale, dall’acusmatica alle ultime tendenze dell’elettronica live, è questo il poliedrico universo della rassegna. Si parte domani col conservatorio di musica Luigi Cherubini a Villa Favard di Rovezzano: alle 18 incontro con Robert Normandeau e Nicola Giannini, a cura di Lelio Camilleri, e alle 19 il concerto, musica di Giannini e Normandeau. Molti i luoghi coinvolti: da Villa Strozzi al Gabinetto Viesseux, dall’Istituto Francese alla galleria Frittelli Arte Contemporanea, con incursioni alle Cascine il 7 ottobre, e nel parco della Misericordia a Borgo San Lorenzo il 30 settembre dove, in bicicetta o a piedi, si presta ascolto al paesaggio. Suona la natura, la città, il fiume, in un percorso di sensibilizzazione che Tempo Reale porta avanti da anni grazie al format "Suono Giardino". S’inaugurano poi nuove collaborazioni, e oltre a quella col conservatorio Cherubini, coinvolto nelle giornate dedicate all’Acusmatica canadese, anche con Gli Amici della Musica. Nell’ambito di Fortissimo Firenze Festival, si presenta Musica Isola, tre progetti per un performer elettroacustico in solo all’Istituto Francese, l’8 ottobre. Il 5 ottobre sarà la volta dell’omaggio alla musa ispiratrice della musica contemporanea del dopoguerra, Cathy Barberian, che ha rotto tutte le barriere musicali e i cliché a favore della completa libertà artistica. Nel recital omaggio A Cathy, Ljuba Bergamelli presenta nell’ambito della Florence Art Week alla Galleria Frittelli Arte Contemporanea, un lavoro dedicato alla voce con musiche di mostri sacri del Novecento come Berio, Cage, Carter. La nuova e originale produzione di questa edizione del festival, vede sul palco il sassofonista Chris Pitsiokos insieme al live electronics di Tempo Reale nella Sala Ferri del Gabinetto Viesseux, il 6 ottobre. Maurizio Costanzo