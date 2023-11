Teatro Studio, i lavori di riqualificazione entro la fine dell’anno

Teatro Studio, entro l’anno al via i lavori di ristrutturazione. Intanto continua il dibattito sull’uso futuro della struttura. Oggi il restyling sarà presentato alla Comunità educante cittadina (che riunisce scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, circoli, parrocchie, istituzioni, centri di socialità) nelle Sala Conferenze del Castello dell’Acciaiolo. "Il Teatro Studio Mila Pieralli è in trasformazione", questo il titolo dell’incontro, è in programma dalle 9,30 alle 12,30. "Da giugno 2023 – ha detto l’assessore alla cultura, Cludia Sereni – il Comune di Scandicci ha intrapreso un percorso di coprogettazione del nuovo Teatro mediante l’istituzione di un comitato di indirizzo, composto da professionisti e professioniste attivi nel panorama nazionale del mondo della Cultura, con l’obiettivo di disegnare le linee culturali e gestionali future di questo spazio vitale per la comunità locale e non solo. Per completare il lavoro che il gruppo di esperti sta portando avanti, è necessario includere il pensiero, i desideri, i bisogni del mondo associativo e di tutti gli attori locali che operano sul territorio, non solo quelli culturali. Il Teatro tornerà a essere uno dei luoghi in cui prende forma e vita l’identità stessa della nostra città e sarà una risorsa importante per tutta la comunità educante che necessita di spazi e opportunità adeguati allo svolgimento e alla crescita delle proprie attività". I lavori costeranno alla fine oltre tre milioni di euro. In futuro il Teatro Studio Mila Pieralli avrà una platea automatizzata in grado di adattare gli spazi della sala alle diverse esigenze artistiche e di produzione, oltre a nuovi ingresso, foyer, sala e scena al piano terra, gli adeguamenti acustici, gli allestimenti del nuovo sistema audio, la cabina regia, l’adeguamento dell’impianto luci scena, l’adeguamento degli impianti tecnologici, la riqualificazione degli spazi esterni, la pensilina ingresso e la torre scale, le predisposizioni per i sistemi video e multimediali.

morv