’Teatro come differenza’. La tappa fiorentina del progetto sociale

Prosegue, con una tappa fiorentina, il "Teatro come differenza", che ha le sue radici a Lastra. Si tratta del coordinamento teatrale di compagnie e registi di teatro sociale che operano nei territori dell’area metropolitana e che sono attivi anche nell’ambito della salute mentale. Tre le azioni teatrali previste, con altrettante residenze artistiche. Dopo la presentazione del programma a Ginestra Fiorentina, la prima azione è oggi (ore 17) al Teatro del Sale, dove andrà in scena "Natural-mente". Maria Cassi, Leonardo Brizzi, le attrici e gli attori di Teatro come Differenza e di Arbus presenteranno "Natural-mente", una prova aperta al pubblico per condividere un lavoro che prevede la comunità e la bellezza dello stare insieme. Seguiranno il 26 gennaio lo spettacolo "In-natura-le" al Teatro Cantiere Florida con VersiliaDanza e Atto Due;.a maggio, "Quello che amo" a Ginestra