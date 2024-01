’Tè delle cinque’. I nuovi incontri in biblioteca

Nuovi appuntamenti in arrivo, a Signa, con "Il tè delle cinque in biblioteca", ovvero il cartellone di incontri culturali e presentazioni di libri a cura del gruppo Exinea. Il programma prosegue questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, nella saletta di lettura della biblioteca comunale (via degli Alberti) con il laboratorio di scrittura. Domani quindi (dalle ore 16.30, all’Officina Odeon di via Santelli) Alessandro Pesci presenterà il libro "A cavallo delle antiche mura di Lastra a Signa" alla scoperta della cinta muraria lastrigiana. Il 19 gennaio (ore 16.30 sempre all’Officina Odeon) sarà la volta di Paola Carrai con "L’isola dei battiti del cuore" di Laura Imal Messina; il 26 gennaio (ore 16.30, Officina Odeon) Guido Mazzoni presenterà "Lezioni di poesia". Gli appuntamenti proseguiranno fino al mese di aprile, sempre a ingresso libero. Per ulteriori informazioni: [email protected].