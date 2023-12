"Suo figlio deve pagare una cauzione". Ma l’anziana non cade nel tranello: sventata l’ennesima truffa

Una donna di 70 anni ha sventato un truffa ai suoi danni non credendo al falso maresciallo che, dopo essere riuscito a far uscire di casa suo figlio, la invitava a versare una sorta di cauzione per evitargli l’arresto. Il tentativo di raggiro è stato messo a segno in zona Coverciano. La donna avrebbe ricevuto la telefona di un sedicente carabiniere e avrebbe passato subito il telefonino al figlio 40enne che era con lei e al quale il truffatore avrebbe detto di andare a ritirare urgentemente un atto giudiziario. L’uomo sarebbe così uscito mentre il falso carabiniere avrebbe telefonato di nuovo alla donna spiegandole che il figlio era in stato di fermo e che era necessario pagare una cauzione in denaro o gioielli. La settantenne ha avuto dei dubbi, ha spiegato che avrebbe preso un taxi e sarebbe andata lei stessa in caserma. I truffatori hanno così desistito. La donna ha, poi, chiamato la polizia.