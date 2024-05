Street art e giochi, ecco ’I feel so’

Sabato Compiobbi ospita "Fiesole, I feel so..." la manifestazione ideata dai ragazzi per i ragazzi, che dopo la tappa del 20 aprile a Caldine porterà nella Valle dell’Arno street artist, musicisti e illustratori. L’evento rientra nell’ambito delle attività di "Museo? I Don’t Like!", un progetto ideato e realizzato dal Comune di Fiesole e dalla Fondazione Primo Conti Ets che, dal 2017, ha come obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi fiesolani nella fascia di età 18-30 anni nell’ideazione e realizzazione di eventi culturali per i loro coetanei. La manifestazione prende il via alle 16.30 in piazza Etrusca con performace di graffiti e Installazioni e mostre di arte collettiva di varie associazioni. E poi laboratori di serigrafia, parkour, live painting e giochi do società. Intrattenimento musicale con DJ set Dj_Drive con Guido Cortigiani. Dalle 18 con giovani artisti emergenti