Strappa collana a un’anziana e poi fugge: la donna sotto choc portata a Santa Maria Nuova

Strappa una collana dal collo di una 89enne. È accaduto lunedì mattina in via del Campidoglio. La donna, fiorentina, non è rimasta ferita ma per lo choc è stata portata all’ospedale di Santa Maria Nuova. Il malvivente, probabilmente straniero, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si è avvicinato alla 89enne, le ha strappato dal collo una catena d’oro ed è fuggito. Alcuni passanti hanno sentito le urla della donna e hanno chiamato il 118. Dalla centrale operativa è partito l’allarme per il 112 Nue. La collana, secondo quanto emerso, avrebbe un valore di 1.000 euro.