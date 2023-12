Strade pericolose: "Ora più cartelli a Monte Morello"

La Città Metropolitana , competente per la gestione della Sp 130 di Monte Morello, aumenterà la segnaletica orizzontale sulla stessa Panoramica collinare. L’annuncio arriva dopo la richiesta di un utilizzatore della strada, pubblicata ieri su queste pagine, che lamentava il problema: "Premesso che la segnalazione del Sig. Epifani fa riferimento ad un evento eccezionale in cui le condizioni di visibilità erano eccessivamente ridotte e che la curva risulta già segnalata mediante segnaletica verticale alla distanza disposta dal Codice della Strada – spiega in una nota la Metrocittà - questa amministrazione, al fine di apportare un concreto e immediato miglioramento delle condizioni di visibilità, comunica che a breve si provvederà, mediante il proprio gestore tecnico AVR Spa e nell’ambito dei propri programmi operativi di intervento, al rafforzamento della segnaletica orizzontale esistente".