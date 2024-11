Spiritualità. In città il dialogo interreligioso

Dialogo interreligioso a Scandicci per la tappa cittadina del festival economia e spiritualità. La città ospiterà gli eventi del oggi e domani. Oggi alle 18, saletta Cna di via 78° Reggimento, la lezione “Simone Weil Lecture. Ora et labora, l’anima della società e della cultura europea“.

Alle 21,15 un appuntamento importante vista la situazione internazionale: dialogo su "Le religioni e il culto dell’economia", con il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno, l’imam Izzedin Elzir (nella foto), e don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi sociali e lavoro, nella sala consiliare Orazio Barbieri in piazzale della Resistenza.

Domani, sempre nella sala consiliare, alle 21, “Il vero lusso è la povertà“ (La Ghigliottina, Brunori Sas 2024), conversazione artistica sull’ostilità alla povertà, con Emiliano Toso (biologo molecolare e musicista) e Massimiliano Bardotti (poeta).

Due eventi che inducono a ricerche, riflessioni, dialoghi in un festival che insiste sul collegamento tra economia e spiritualità, due ambiti che, messi insieme, hanno una sacralità perché propendono per il bene comune. Un evento in particolare quello di stasera, che porta al confronto l’imam di Firenze, palestinese di Hebron, con il rabbino della sinagoga fiorentina.