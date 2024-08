Padre vuol sottrarre i figli alla madre sfrattata, denunciato a Lucca

Firenze, 12 agosto 2024 - Denunciato dalla polizia un uomo di 42 anni, marocchino, a Lucca, che stamani è andato nel centro di accoglienza dove vive la ex compagna, 33 anni, dopo uno sfratto, per prendere i loro due figli per portarseli via. Le Volanti della questura sono intervenute intorno alle 5 in una struttura di accoglienza per stranieri chiamati da una coinquilina della donna spaventata perché c'era un uomo che aveva bussato alla porta con violenza e era riuscito ad entrare nell'abitazione.

I poliziotti hanno subito individuato il 42enne con in braccio una bambina di 7 mesi e per mano un bambino di 4 anni mentre stava per uscire dalla struttura. La madre dei due bambini è stata poi sentita dai poliziotti, cui ha riferito che a seguito di uno sfratto aveva trovato ricovero, ormai da mesi, in quella struttura. L'uomo fermato dalla Volante è il padre dei due bambini. Da lui la donna si era allontanata contestualmente allo sfratto. Il padre però da tempo reclamava di poter vedere i figli e questa mattina ha agito tentando di toglierli alla madre. Il 42enne è stato denunciato per violazione di domicilio e per tentata sottrazione di minori.