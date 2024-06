Sostenibilità parola d’ordine per il turismo

Filiera turistica: la sostenibilità per creare valore per imprese, territori e comunità. È quanto emerso all’iniziativa Turismo sostenibile: percorsi, azioni, testimonianze organizzato da Cna Toscana e Cna Turismo e commercio. L’evento è stato un’occasione di riflessione per approfondire le tematiche legate alla sostenibilità di tutta la filiera turistica: agroalimentare, artigianato, servizi turistici, tour operator fino alle professioni, prime fra tutti le guide turistiche. Il tutto analizzando anche alcune esperienze già in corso tra le quali quella del Bvs Birrificio Valdarno Superiore (degustazioni con percorsi turistici), del Biscottificio Vannino che realizza biscotti e crakers utilizzando gli scarti di lavorazione della birra e del tour operator Sigeric di Massa Carrara, Destination Management Company della Lunigiana. "Da tempo portiamo avanti il lavoro per la valorizzazione dell’offerta turistica esperienziale nell’ambito del piano strategico operativo delineato dal Raggruppamento nazionale di Cna Turismo e commercio – spiega la presidente regionale Elisabetta Norfini -. Proprio grazie a queste linee guida è nato il catalogo Unusual Tours in Tuscany, che mette in rete gli imprenditori del turismo per condividere percorsi di riqualificazione dell’accoglienza puntando su innovazione, digitalizzazione e formazione". "L’ampliamento della domanda turistica – ha spiegato Marco Misischia Presidente nazionale di Cna Turismo e commercio - intercetta nuovi segmenti e tra questi sempre di più sono interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni".

Al momento di approfondimento hanno partecipato anche il presidente e il direttore di Cna Toscana, Luca Tonini, e Antonio Chiappini, il direttore del o Lamma Bernardo Gozzini, il direttore di Toscana Promozione turistica Francesco Tapinassi.