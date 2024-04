Socialisti abbandonano centrosinistra per appoggiare Saccardi: nuova alleanza a Firenze

I socialisti aderiscono al progetto di Stefania Saccardi (nella foto), candidata sindaco di Italia Viva, e abbandonano la coalizione di centrosinistra che appoggia Funaro. L’ufficializzazione arriva con una nota a firma di Maurizio Folli, segretario provinciale del Psi. "Vogliamo costituire una nuova forza che sia di centrosinistra e alternativa a quelle che sono in campo – spiega Folli – Non ci è piaciuto il metodo con cui il Pd ha organizzato il tavolo di coordinamento, e poi alle varie riunioni che ci sono state nessuno ha voluto affrontare alcuni temi perché divisivi. Invece Saccardi ha dimostrato disponibilità e poi ci sono punti programmatici che collimano: aeroporto, multiutility e sicurezza". Nei prossimi giorni verranno definite le candidature per il Consiglio comunale e per Quartieri. "L’alleanza con Iv e Libdem si inserisce nella linea indicata con quanto deliberato dal congresso regionale".