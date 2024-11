Sicurezza, l’assessore Danti annuncia: "I 100 agenti assunti nella Municipale andranno subito sul territorio"

"I 100 agenti della polizia municipale assunti verranno assegnati in toto ai reparti territoriali della Municipale. Il ruolo che gli agenti andranno a ricoprire sarà quello di polizia di prossimità con un approccio operativo che si concretizza nell’attività quotidiana di controllo del territorio senza costituire un reparto speciale o separato", gli agenti faranno "attività di controllo sia di tipo conoscitivo che di intervento". Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro, Dario Danti, rispondendo in consiglio a un question time di Massimo Sabatini (Lista Schmidt). "Con tale metodologia operativa - ha aggiunto - si vuole valorizzare la funzione del nostro Comune come soggetto di riferimento per il bisogno dei cittadini e si viene a realizzare un coordinamento a carattere operativo sul territorio".